Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ

Бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о публичных призывах к оправданию терроризма, распространении фейков о российской армии по мотивам вражды и национальной ненависти. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Уголовное дело против Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц завели 11 мая 2024 года.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы избрал Курбангалеевой* меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае депортации или экстрадиции либо ее фактического задержания на территории России.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева* работала ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1». В настоящее время она ведет свой блог на YouTube, с 2018 года живет в Праге. В июне министерство юстиции внесло Курбангалееву* в реестр иностранных агентов.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента