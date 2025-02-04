Суд арестовал украинского солдата за убийство мирного жителя Курской области

Ленинский районный суд города Курска отправил под стражу солдата 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Парафило, который незаконно пересек границу и совершил убийство мирного жителя в селе Русское Поречное Курской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Украинского военнослужащего задержали в ходе боевых действий в Суджанском районе. Против него и командира роты с позывным Антошка возбудили уголовное дело по факту совершения террористического акта.

На допросе подсудимый полностью признал вину. Он подтвердил, что по приказу командования застрелил мирного жителя в селе Русское Поречное.

«Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления», — отметили в пресс-службе.

По словам фигуранта уголовного дела, украинское командование отдало приказ открывать огонь по мирному населению Курской области.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, атаковавших автомобиль с мирными жителями под Курском. Боевики ударили по машине, сбросив на нее взрывчатку с помощью БПЛА.