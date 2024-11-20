Студенты университета «Дубна» встретились с участником СВО

На площадке университета «Дубна» организовали встречу с офицером морской пехоты, участником специальной военной операции, а также с президентом благотворительного фонда «Батальон». Патриотическое мероприятие состоялось в рамках проектов Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь».

К собравшимся со вступительным словом обратился начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты университета Юрий Моталов. Он рассказал о патриотических активностях вуза, в том числе о плетении маскировочных сетей и литье свечей.

Обращение жителя Дубны и участника специальной военной операции записали на видео. Военнослужащий поблагодарил работников университета за отправленные ему маскировочные сети и станцию радиоэлектронной борьбы. А президент благотворительного фонда «Батальон» Полина Васильева рассказала присутствующим о проектах и программах организации по оказанию помощи бойцам. Волонтеры изготавливают станции радиоэлектронной борьбы, поддерживают военнослужащих в госпиталях и на фронте.

Полина Васильева представила студентам участника спецоперации, полковника морской пехоты. Он поделился с ребятами личными историями о моральной стойкости и о поддержке сослуживцев. Военнослужащий отметил, что в бою, помимо современного оружия и снаряжения, не менее важны человеческие качества.

Вдохновленные мероприятием студенты обсудили возможности участия в социально-патриотических проектах, а также лично пообщались с гостями.

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