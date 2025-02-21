Студенты техникума в Зарайске собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Педагоги, родители и студенты структурного подразделения № 1 Луховицкого аграрно-промышленного техникума в Зарайске активно включились в оказание помощи бойцам. На протяжении долгого времени они ежемесячно собирают гуманитарную помощь для бывших студентов и земляков, находящихся на передовой.

В посылки, которые отправляются военнослужащим, входят продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. Все собранные предметы передаются волонтерской группе Зарайска, которая доставляет помощь непосредственно военнослужащим, обеспечивая ее адресное распределение.

Особое внимание в техникуме уделяют моральной поддержке бойцов. Ко Дню защитника Отечества студенты подготовили письма и открытки, наполненные теплыми словами благодарности, поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

«Мы уверены, что наша поддержка и внимание помогут поддержать моральный и боевой дух бойцов. Выражаем огромную благодарность всем, кто принял активное участие в благотворительном сборе гуманитарной помощи», — сообщили в техникуме.