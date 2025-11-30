Студенты Щелковского колледжа поучаствовали во всероссийской патриотической акции «Пишу тебе, герой!». Учащиеся направления «Правоохранительная деятельность» и их родители отправили на фронт трогательные послания бойцам СВО.

Ребята отправили на фронт послания со словами благодарности и поддержки тем, кто отстаиваем рубежи Родины.

«Патриотическая акция „Пишу тебе, Герой!“ — отличная возможностью воспитать чувство гордости за свой народ и Родину, сплотив студентов», — отметили представители Щелковского колледжа.

Военнослужащие 6-го гвардейского инженерно-саперного полка поблагодарили студентов за внимание, за теплые слова и пожелания. Они записали в ответ видеообращение.

«Пробирает до слез! Ребята, девчата, победа будет за нами!» — ответили бойцы 6-го гвардейского инженерно-саперного полка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки для бойцов СВО.