Студенты из Серпухова изготовили еще 50 окопных свечей для бойцов СВО

Занятия по созданию окопных свечей продолжаются в Едином центре поддержки участников спецоперации и их семей в Серпухове. Накануне в них поучаствовали студенты местного филиала Московского областного медицинского колледжа.

На мероприятии «ДоброеДело» волонтеры создали 50 окопных свечей. Их уже отправили участникам спецоперации на передовую.

До начала для ребят провели мастер-класс. Им объяснили, как делать свечи, а также почему они незаменимы для военнослужащих.

В этот раз к занятию подключились депутаты Московской областной думы и окружного Совета. Также участие приняли бойцы спецоперации, находящиеся в отпуске.

« Рад, что молодежь муниципалитета не остается в стороне, стремится поддержать героев и вносит посильный вклад в приближение победы», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.