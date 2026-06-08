Студентов в Севастополе перевели на домашнее обучение из-за атак

Власти Севастополя приняли решение перевести студентов колледжей и техникумов на дистанционный формат обучения на фоне текущей оперативной обстановки в регионе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале .

«Для студентов колледжей и техникумов введен дистанционный формат обучения», — написал он.

Департамент образования обеспечит необходимую техническую и методическую поддержку. Итоговые оценки за полугодие будут выставляться на основании среднего арифметического уже полученных отметок. Практику по ряду специальностей перенесут на более поздний срок.

При этом выпускные экзамены переносить не планируют. Развожаев пояснил, что такое решение может лишить выпускников возможности своевременно поступить в вузы или реализовать другие образовательные планы. Экзамены пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Власти Севастополя регулярно информируют об отражении атак. Развожаев 6 июня писал, что сбитый беспилотник попал в стену жилого дома.