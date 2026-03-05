Студентки колледжа организовали день красоты для семей участников СВО в Серпухове

В преддверии Международного женского дня студентки Губернского колледжа провели праздничную акцию для жен и матерей участников специальной военной операции. Будущие мастера индустрии красоты создали для них индивидуальные прически, чтобы подарить женщинам не только внешнюю красоту, но и тепло, заботу и весеннее настроение.

По завершении работы состоялась совместная фотосессия участниц акции. Женщины и девушки тепло благодарили студенток и преподавателей за подаренное настроение и профессиональный подход. Многие отметили, что такие моменты дарят не только внешнюю красоту, но и ощущение заботы, поддержки и настоящего женского тепла — то, что особенно важно для семей, чьи близкие сейчас находятся на передовой.



«Красота спасет мир, и эти слова в полной мере относятся к нашим женщинам. От всего коллектива Губернского колледжа желаю, чтобы улыбки никогда не сходили с лиц, а над головой всегда было мирное небо», — отметил директор Губернского колледжа, почетный гражданин Московской области и Серпухова, народный учитель России Александр Лысиков.