Студент на Алтае попытался поджечь военный комиссариат

В Барнауле задержали студента, который пытался поджечь военный комиссариат и помешать отправке военнослужащих в зону спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Учащийся одного из региональных средних специальных учебных заведений выступал против специальной военной операции на Украине.

Студент действовал по заданию представителей украинской террористической организации. Для поджога молодой человек использовал самостоятельно изготовленное устройство с зажигательной смесью.

«Довести до реализации свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания военного комиссариата при попытке совершения теракта», — отметили в управлении.

Ранее на Урале студент-медик пытался поджечь банкомат в ТЦ. Молодой человек стал жертвой телефонных мошенников. Он перевел злоумышленникам 27 тысяч рублей со своей кредитной карты и 16 тысяч со сберегательного счета.

Затем аферисты убедили его взорвать пиротехническое устройство у банкомата в торговом центре на улице 8 Марта. Они объяснили, что это якобы поможет поймать преступников.