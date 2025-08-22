Студент из Африки отправился добровольцем в зону СВО

Студент из Того Модест получил высшее образование в Саратове и решил отправиться с оружием в руках защищать новую Родину. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В зоне спецоперации боец получил позывной Максим — в честь персонажа советского фильма, чернокожего мальчика Максимки.

«Здесь сильные, гениальные люди. Ребята, военные, хорошо приняли к себе», — рассказал он.

Кроме того, Модест продолжил практиковать русский язык — и признался, что в зоне боевых действий учить его проще, чем на университетской скамье. По окончании контракта он рассчитывает продолжить службу.

Ранее Минобороны показало, как добровольцам вручают государственные и ведомственные награды.