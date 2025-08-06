Нескольким десяткам добровольцев на передовой вручили государственные награды

Добровольцы в безопасном месте получили государственные и боевые ведомственные награды. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В редкие минуты затишья перед очередными боями нескольким десяткам добровольцев в безопасном месте награды вручил первый замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Побирохин», — заявили в ведомстве.

Гнерал-лейтенант лично поблагодарил бойцов за мужество, стойкость и профессионализм, проявленные во время боевых действий. Он отметил, что все награды заслуженные. Также выразил надежду, что для военных они не последние.

Сразу после торжественной церемонии добровольцы вернулись на передовую для выполнения боевых задач.

Ранее более 50 сотрудников Росгвардии из Московской области наградили за работу в зоне спецоперации. Они не только следили за порядком, но и участвовали в оперативных мероприятиях.