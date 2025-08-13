Стройматериалы из Чехова передадут в школы на новых территориях России

С начала специальной военной операции жители округа активно оказывают помощь бойцам на передовой, формируют передачу гуманитарных грузов в военные госпитали. Волонтеры Чеховского благочиния собирают материалы для плетения сетей, воск и фитили для изготовления окопных свечей, медикаменты и средства личной гигиены, а также доставляют строительные материалы в учебные учреждения на освобожденных территориях.

Добровольцы Чеховского благочиния помогают всем нуждающимся: они поддерживают жителей Чехова, попавших в трудную жизненную ситуацию, и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтерское объединение состоит из неравнодушных прихожан церкви Архистратига Михаила, расположенной в деревне Хлевино. Организатором выступает священник Михаил Тарасов — ответственный социального отдела Чеховского благочиния.

На сегодняшний день в округе существует порядка 10 волонтерских объединений, помогающих бойцам специальной военной операции на передовой, в госпиталях, а также жителям приграничных территорий. Более подробную информацию об их деятельности можно узнать на официальном сайте администрации.