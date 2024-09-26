Стрелков заявил об окончании СВО

Специальная военная операция на Украине уже давно завершилась. Такую точку зрения высказал бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, один из первых лидеров ополченцев Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин), его слова привел портал RTVI .

По мнению экс-военного, вместо СВО пришла «беспощадная и свирепая война», а противники России преследуют цель полного ее уничтожения.

«Вопрос в том, ограничится ли дело территорией бывшей Российской империи/СССР, или же конфликт перерастет из регионального в общемировой», — сказал Стрелков.

Игорь Стрелков — полковник ФСБ в отставке. После выхода их зоны боевых действий в ДНР выступал в Сети в качестве эксперта по конфликту на востоке Украины. В январе 2024 года суд приговорил его к четырем годам колонии в связи с призывами к экстремистской деятельности.