СК РФ: девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ их домов

Тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружили в частном секторе села Махновка Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии следствия, не позднее марта 2025 года украинские боевики целенаправленно расстреляли дома мирных жителей населенного пункта. Во время осмотра частных домов сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы применения артиллерийского вооружения.

На шести телах зафиксировали огнестрельные ранения. Одну из погибших, пожилую женщину, убили выстрелом в голову.

Сейчас следователи проводят опознание потерпевших, допрашивают свидетелей и назначили судебные экспертизы. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее появилась информация о том, что отступающие из Андреевки в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие забрасывали в подвалы с мирными жителями гранаты.