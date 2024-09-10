Стреляли по своим. Боевики ВСУ атаковали друг друга под Курском

Подразделения Вооруженных сил Украины два дня обстреливали друг друга в Курской области, а затем ушли с позиций. Об этом РИА «Новости» сообщил российский военнослужащий с позывным Лазарь.

«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда он не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и вел дружественный огонь по своим подразделениям», — рассказал Лазарь.

По его словам, это произошло из-за отсутствия налаженной связи между подразделениями ВСУ и неправильной организации работы.

Российский боец добавил, что ВСУ обстреливали сослуживцев по ошибке несколько раз. На одной из позиций противника, по которой был открыт дружественный огонь, ВС России обнаружили бинты, много крови и обезболивающее иностранного производства.

Ранее военный сообщил, что украинские боевики дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области. Снаряды автоматически подорвались через три дня, пострадавших среди мирных жителей нет.