Российские военные эвакуировали в безопасное место жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области. Об этом рассказали в Минобороны .

«Помощь жителям приграничных районов — одна из важнейших задач», — подчеркнули в ведомстве.

Военнослужащие группировки «Север» перевезли людей на машине в безопасные районы, а также оказали им помощь.

Жители села в Суджанском районе сообщили, что украинские солдаты избивали мирных граждан, стреляли по окнам, кидали в дома гранаты и сжигали их. Кроме того, ВСУ атаковали населенный пункт дронами-камикадзе.

Замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным Ярый ранее рассказал, что российские военные впервые эвакуировали на мотоцикле пострадавшего из Курахова в Донецкой Народной Республике.