Стреляли ниже пояса и убивали пришедших на помощь. Насколько жестоки снайперши ВСУ
Генерал-майор Липовой рассказал о стреляющих ниже пояса снайпершах ВСУ
Примкнувшие к украинским боевикам снайперши-наемницы из других стран убивают российских военных с особой жестокостью. Об этом в комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Он пояснил, что первым выстрелом наемницы не убивают, а только ранят российских военных и дожидаются, пока к ним на помощь придут сослуживцы, после чего начинают прицельную стрельбу.
«В основном снайперши почему-то попадают в область тела ниже пояса», — заявил Липовой.
Генерал-майор добавил, что особой жестокостью отличаются наемницы из Польши и стран Прибалтики, которые присоединились к ВСУ, чтобы заработать денег на убийствах российских военных.
В начале июня российские военные ликвидировали в ходе боя на Красноармейском направлении украинскую снайпершу Татьяну Любич.
Уроженка Винницы и выпускница медицинского колледжа в Бердичеве добровольно поступила в ряды ВСУ — сначала в качестве медсестры, но потом переквалифицировалась в снайпера.