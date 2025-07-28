Примкнувшие к украинским боевикам снайперши-наемницы из других стран убивают российских военных с особой жестокостью. Об этом в комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он пояснил, что первым выстрелом наемницы не убивают, а только ранят российских военных и дожидаются, пока к ним на помощь придут сослуживцы, после чего начинают прицельную стрельбу.

«В основном снайперши почему-то попадают в область тела ниже пояса», — заявил Липовой.

Генерал-майор добавил, что особой жестокостью отличаются наемницы из Польши и стран Прибалтики, которые присоединились к ВСУ, чтобы заработать денег на убийствах российских военных.

В начале июня российские военные ликвидировали в ходе боя на Красноармейском направлении украинскую снайпершу Татьяну Любич.

Уроженка Винницы и выпускница медицинского колледжа в Бердичеве добровольно поступила в ряды ВСУ — сначала в качестве медсестры, но потом переквалифицировалась в снайпера.