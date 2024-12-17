Украинские солдаты расстреливали мирных жителей в Дзержинске из автоматов, а также закидывали гранатами. Об этом РИА «Новости» рассказал пострадавший житель Богдан Ч., которому удалось спастись.

Мужчина рассказал, что с семьей жил в пригороде Дзержинска. У них был дом с хозяйством и магазин. После приближения линии фронта они бесплатно раздавали продукты односельчанам.

Однажды к ним домой пришли украинские боевики, связавшие его родителей. Они хотели их расстрелять, если найдут в телефонах российские номера. По его словам, им удалось от них сбежать и спрятаться в соседнем подвале. Бойцы ВСУ сожгли их дом, магазин и все автомобили с техникой.

Спустя два дня его семья решила забрать уцелевшие вещи, но украинские военные начали стрелять по мирным жителям. Мужчина рассказал, что его ранили, зацепило очередью автомата Калашникова.

Рядом с ним был отец и еще двое мужчин. Бойцы ВСУ также подняли два дрона, чтобы попасть по одному из них, но не смогли.

Богдан Ч. вспомнил, что украинские боевики застрелили на следующий день пожилого мужчину. Супруга погибшего сгорела заживо в доме, она была маломобильная.

По его словам, боевики ВСУ убивают гражданских из-за ненависти к жителям ДНР и ЛНР.

Ранее жительница Суджи, которая пробыла в трехмесячном плену ВСУ с 14-летней дочерью, рассказала об издевательствах украинских боевиков над горожанами.