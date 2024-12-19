Военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляли в жителей Красногоровки при попытке выйти на улицу или потушить пожар. Местных пенсионерок убили прямо в укрытии, рассказал «Известиям» оставшийся в городе мужчина.

«В пятом доме там должны быть женщины пожилые, их ВСУ расстреляли. Они то ли в подвале, то ли в квартире ночевали. Одних боевики расстреляли, других порезали», — рассказал он.

Сам мужчина едва не попал под пули, когда вместе с женой вышел тушить пожар в подъезде. Жильцу соседнего подъезда повезло меньше. Ему украинские военные прострелили обе ноги за попытку выйти на улицу.

Многоквартирные дома получили сильные повреждения. На одном из балконов местные жители нашли оставленный ВСУ натовский пулемет.

Вооруженные силы России в августе взяли некоторые кварталы Красногоровки под контроль, а в сентябре полностью освободили город. Подразделения ВСУ отступили, не дожидаясь приказа.