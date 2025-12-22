Волонтер Доник: в Одесской области расчеты ПВО стреляют по «Гераням» на звук

Украинские ПВО не способны защитить стратегически важные объекты в Одесской области. Об этом изданию «Страна.ua» заявил волонтер Роман Доник.

Он описывал работу ВСУ во время атаки дронов, как хаотичную стрельбу и отсутствие средств нацеливания, ведь боевики не проходили обучение по работе с мобильными огневыми группами.

«Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук», — отметил волонтер.

По словам Доника, большинство огневых групп не относятся к ВСУ и состоят из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников, которым просто поступила задача от командования.

Волонтер добавил, что областная военная администрация (ОВА) не дает расширять подготовку огневых групп, на которые сейчас огромный спрос. Доник добавил, что вся Одесская область фактически держится на одной переправе.

Российские войска атаковали «Геранями» мост в Одесской области 18 декабря. После удара они прервали логистику на Дунае. Несмотря на то, что мост устоял, движение пришлось приостановить до восстановления дорожного полотна.