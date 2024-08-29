Безрассудные обстрелы ВСУ Курской АЭС и их планы по захвату ядерного объекта стали возможны из-за «беспринципной страусиной позиции» западников. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН. Его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что у России появились доказательства того, что украинские военные сознательно обстреливали Курскую атомную электростанцию и «строили планы по ее захвату в ходе вооруженной операции».

Дипломат подчеркнул, что подобное поведение может спровоцировать ядерный инцидент, причем с трагическими последствиями для всей Европы. И это лучший ответ тем, кто закрывал глаза и сейчас продолжает не замечать атаки киевского режима на Запорожскую АЭС.

«Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», — сказал Полянский.

Ранее дипломат сообщил, что 30 августа по инициативе российской стороны пройдет заседание Совбеза ООН. На нем планируется обсудить поставки западного оружия на Украину.