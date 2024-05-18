Стратегическую позицию Украины назвали опасной на Западе | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 07:46 Стратегическую позицию Украины назвали опасной на Западе FP: стратегическое положение Украины стало более рискованным Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360 в

Ухудшение положения ВСУ в ходе спецоперации подталкивает Украину и США к более рискованным действиям. Об этом заявил журнал Foreign Policy.

По мнению издания, Белый дом может снять запрет на удары по территории России американским оружием. В материале отметили, что время не играет на руку Украине, а российская экономика в 2023 году продемонстрировала умеренный рост и продолжает показывать положительные показатели.

Реклама

«С другой стороны уравнения, стратегическая позиция Украины становится все более опасной», — подчеркнули в издании.

В газете указали, что Украина столкнулась с острой нехваткой средств противовоздушной обороны и кадровым голодом, что может заставить руководство страны поменять подход в рамках украинского конфликта.

«Еей придется перейти в наступление, что сопряжено с определенным риском эскалации», — заключили журналисты.

Ранее российские войска начали штурмовать Часов Яр в зоне СВО на Артемовском направлении. Авиация и артиллерия ударили по позициям ВСУ, после чего бойцы ВДВ прорвали ряд линий обороны.