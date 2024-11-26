После применения ВС России ракеты «Орешник» состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО, сообщило издание RTÉ News . По данным журналистов, постпреды соберутся по инициативе украинской стороны.

Встреча пройдет в Брюсселе 26 ноября. На заседании обсудят последствия удара новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал происходящее в зоне спецоперации переходом всех возможных красных линий. Он добавил, что применение «Орешника» способно изменить ход СВО.