После применения ВС России ракеты «Орешник» состоится экстренное заседание Совета Украина — НАТО, сообщило издание RTÉ News. По данным журналистов, постпреды соберутся по инициативе украинской стороны.
Встреча пройдет в Брюсселе 26 ноября. На заседании обсудят последствия удара новой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал происходящее в зоне спецоперации переходом всех возможных красных линий. Он добавил, что применение «Орешника» способно изменить ход СВО.
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