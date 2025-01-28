Чем дольше длится украинский кризис, тем больше обогащаются оборонно-промышленные комплексы США и Европы. Об этом в интервью «Российской газете» напомнил помощник президента России Николай Патрушев.

«Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев», — подчеркнул он.

Патрушев добавил, что аналогичная политика наблюдается и в европейских государствах. Их предприятия получают огромное количество заказов на производство современного оружия для Киева, благодаря чему темпы роста доходов достигли максимального уровня.

Ранее стало известно, сколько президент Украины Владимир Зеленский мог заработать за время спецоперации. По информации журналистки Дианы Панченко, его доходы могли превысить 60 миллиардов долларов.