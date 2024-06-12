«Не ждать точки будущего». США решили ускорить процесс изъятия российских активов

США начали разрабатывать конкретный план по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, план представят в совместной декларации лидеров «Большой семерки». Детали проекта не будут прописаны в документе — над ними, как он отметил, работают эксперты. При этом Соединенные Штаты постараются ускорить этот процесс.

«Цель — не ждать точки будущего, а предоставить необходимые для экономики Украины ресурсы сейчас», — подчеркнул Салливан.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что здравомыслящие политические и деловые круги на Западе ответственно подходят к рискам ответных мер со стороны России в случае конфискации ее замороженных активов.