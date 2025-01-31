Страны Евросоюза рассорились из-за миротворческих сил для Украины
The Times: Польша и Германия выступили против отправки миротворцев на Украину
Страны Евросоюза разделились во мнениях относительно отправки миротворческих сил на Украину после завершения там боевых действий. Об этом сообщило издание The Times.
«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — говорится в материале.
Страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что эта миссия может забрать выделенные им средства и ресурсы НАТО. Представители этих стран волнуются о собственной защищенности.
Германия выступила против подобной инициативы.
Кроме того, европейцы начинают понимать, что им потребуется помощь США, чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент. В частности, от Вашингтона потребовалось бы воздушное прикрытие в виде ЗРК Patriot.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил, что введение любого контингента на Украину без согласования с Москвой автоматически станет законной целью для российских военных.