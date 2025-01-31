The Times: Польша и Германия выступили против отправки миротворцев на Украину

Страны Евросоюза разделились во мнениях относительно отправки миротворческих сил на Украину после завершения там боевых действий. Об этом сообщило издание The Times .

«Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею возглавляемой Европой инициативы по отправке десятков тысяч солдат в случае соглашения о прекращении огня», — говорится в материале.

Страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что эта миссия может забрать выделенные им средства и ресурсы НАТО. Представители этих стран волнуются о собственной защищенности.

Германия выступила против подобной инициативы.

Кроме того, европейцы начинают понимать, что им потребуется помощь США, чтобы развернуть на Украине миротворческий контингент. В частности, от Вашингтона потребовалось бы воздушное прикрытие в виде ЗРК Patriot.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил, что введение любого контингента на Украину без согласования с Москвой автоматически станет законной целью для российских военных.