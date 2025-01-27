Любой контингент, прибывший на Украину без согласования с Россией, автоматически будет считаться законной целью для российских военных. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в одной из статей поднял вопрос о возможности размещения на Украине «миссии с мандатом ООН» для достижения и поддержания перемирия. Мирошник, отвечая на это, напомнил, что в Германии не высказывали никаких мыслей о введении миротворцев в страну, когда украинские войска готовили «контрнаступ», а немцы формировали «танковую коалицию» для Зеленского.

По его словам, европейцам нужно не «прикидываться», что «миротворцы» будут служить установлению мира, а признать, что это «лишь попытки псевдогуманными методами сохранить киевский режим Зеленского от поражения».

Ранее в Австрии посчитали, что ВСУ могут потерпеть поражение до того, как конфликт урегулируют с помощью мирных переговоров. Украина оказалась в тяжелом положении, и ситуация меняется не в лучшую для нее сторону.