Латвия поддержала стремление Украины атаковать Россию западным оружием

Латвия не станет препятствовать Украине, если она ударит по российской территории западным оружием. Об этом CNN заявил латвийский президент Эдгарс Ринкевичс.

Он подчеркнул, что удары можно наносить только по военным объектам. По его мнению, США и страны Европы не смогли должным образом помочь ВСУ, поэтому необходимо рассмотреть снятие запрета на использование западного оружия по российской территории.

«То, что мы видим, на самом деле, является следствием нашей неспособности обеспечить Украину вооружением и введения ограничений на использование этого оружия для нанесения ударов», — указал президент Латвии.

Он также прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинское руководство имеет право атаковать Россию западным оружием. Ринкевичс полностью согласился с этой точкой зрения.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что европейские страны изучат возможные риски от снятия запрета на удары западным оружием по России. Он добавил, что государства попытаются «достичь баланса» по этому вопросу.