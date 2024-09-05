Страны НАТО обсуждают возможность разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему. <…> Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — заявил глава военного блока.

Столтенберг признал, что спрогнозировать развитие ситуации в Курской области довольно сложно.

Провал плана президента Украины Владимира Зеленского на Курском направлении признал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Украинская сторона не учла ресурсы Вооруженных сил России.