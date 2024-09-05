Президент Украины Владимир Зеленский хотел с помощью удара по Курской области оттянуть российские войска с других направлений, но этот план полностью провалился. Об этом YouTube-каналу Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что украинская сторона не учла ресурсы ВС России.

«То, что Украина сделала с собой — это нокаут. Она посчитала, что у русских <…> ограниченные ресурсы», — констатировал эксперт.

Джонсон напомнил, что за последние два с половиной года численность российской армии увеличилась, а военное планирование Генерального штаба находится на очень высоком уровне. По мнению специалиста, Украину ждет поражение. Он также предположил, что план атаки на Курскую область командованию ВСУ помогал составлять НАТО.

«Если люди из альянса принимали участие в планировании, это ставит под вопрос их компетентность», — заключил Джонсон.

Ранее российские войска отбили две атаки ВСУ около населенных пунктов Комаровка и Малая Локня под Курском. Противник потерял боевую бронированную машину и три автомобиля.