Столтенберг заявил о «законности» ударов ВСУ по России

Вооруженные силы Украины имеют право на удары по территории России, заявил в интервью американскому изданию Foreign Policy генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, ВСУ вправе атаковать «законные цели».

Генсек НАТО выступил с очередной антироссийской речью. Он призвал снять ограничения на использование западного оружия и разрешить бить из него по военным целям в РФ. По мнению Столтенберга, у Украины в соответствии с международным правом «есть право обороняться».

«А оборона включает удары по территории <…> России. Но, в конце концов, союзники сами должны принимать решение, какие должны применяться ограничения по отношению к оружию, которое они поставляют», — отметил он.

Разрешить ВСУ бить по России призвал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, отказывающие в этом страны подрывают доверие к Евросоюзу.