Столтенберг в эфире украинского ТВ сделал заявление о НАТО и российских ракетах

Войска НАТО не должны участвовать в украинском конфликте напрямую, в том числе сбивать самолеты и ракеты ВС России. С таким заявлением в эфире украинского телеканала ТСН выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте», — подчеркнул он.

Также Столтенберг заверил, что блок будет поддерживать Украину в «уничтожении российских самолетов», но при этом не будет вовлечен напрямую. Отдельно он отметил, что НАТО продолжит оказывать военную помощь украинской стороне, в том числе укрепляя ее ПВО.

На недавнем саммите альянса в Вашингтоне лидеры стран — участниц объединения приняли итоговую декларацию, в которой провозгласили, что будут продолжать поддерживать Украину на ее пути евро-атлантической интеграции, которая включает в себя и участие в блоке.

При этом никаких сроков вступления страны в альянс никто не назвал. Приглашение присоединиться к НАТО украинским властям пообещали после того, как для этого будут выполнены все необходимые условия, а союзники достигнут согласия в этом вопросе.

В начале июля Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Украинский президент Владимир Зеленский тогда заявил, что документ предусматривает возможность перехвата в воздушном пространстве страны ракет, выпущенных в западном направлении.