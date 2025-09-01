Степашин усомнился в появлении Зеленского на переговорах по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих переговорах на высшем уровне, темой которых будет урегулирование конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил экс-председатель правительств России Сергей Степашин.

Он предположил, что переговоры на тему Украины проведут президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

«Насчет ближайшего времени надо спросить у лидеров, на самом деле. У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский», — подчеркнул Степашин.

Бывший премьер-министр добавил, что Россия, США и украинский народ хотят мира, в отличие от руководства республики.

Ранее за переговоры с российской стороной выступили около 82% опрошенных украинцев, а за продолжение боевых действий — 11%. Более половины респондентов назвали важным получение гарантий безопасности, а 30% — возвращение утраченных территорий.

В 2023 году за продолжение боевых действий выступали 60% респондентов.