Более 80% украинцев выступили за переговоры с Россией

Порядка 82% украинцев выступили за переговоры с Россией ради прекращения конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на августовский опрос группы «Рейтинг».

При этом за продолжение боевых действий выступили только 11% опрошенных.

«20% выступают за поиск компромисса на прямых переговорах с Россией и 62% хотят вести переговоры с привлечением других стран», — уточнило издание.

Если сравнить с данными середины 2023 года, то в то время за продолжение боевых действий вплоть до освобождения всех территорий выступили 60% респондентов. Именно этот показатель сейчас снизился до 11%.

Кроме того, 58% опрошенных считают важным получение гарантий безопасности, а 30% — возвращение утраченных территорий.

Если говорить о гарантиях безопасности, то 75% респондентов убеждены, что их необходимо получить от США и Европы. И только в этом случае согласиться на прекращение огня.

Ранее американские представители в ходе заседания СБ ООН потребовали, чтобы Россия согласилась на переговоры с Украиной.