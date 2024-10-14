Стендап-комика Гаврилова оштрафовали за дискредитацию российской армии

Стендап-комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию российской армии. Нижегородский районный суд обязал его выплатить 30 тысяч рублей по делу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

В январе прошлого года комик опубликовал на своем YouTube-канале видео с концерта в Тбилиси. Суд постановил, что в ролике присутствовали «лингвистические признаки» унижения человеческого достоинства из-за национальности, языка и принадлежности к социальной группе.

Сам Гаврилов полностью признал свою вину. По его словам, видео опубликовал с юмористической целью и не хотел никого дискредитировать. Скандальный ролик комик уже удалил.

«Хотелось бы принести извинения перед вооруженными силами России и людьми, которых это могло бы оскорбить. Я не занимаюсь политикой, я занимаю юмором. Видео было неудачным. Вину признаю», — сказал Гаврилов на суде.

Защита стендап-комика заявила, что не планирует оспаривать решение суда. После начала спецоперации юморист переехал в Грузию, но спустя время вернулся в Россию, где организовал гастрольный тур.

В начале сентября перед концертом в Нижнем Новгороде его задержали. Через два дня Гаврилова арестовали на 13 суток по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.