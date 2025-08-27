Атаку беспилотников отразили в нескольких районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе», — написал он.

В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района несколько фасадов домов, крыш и ворот частных домов получили повреждения. Также осколки задели автомобиль.

В Новошахтинске части сбитого беспилотника попали во двор частного дома. Повредились крыша и кровля нескольких соседних зданий. Еще из-за атаки нарушилось энергоснабжение одного из домовладений.

Слюсарь отметил, что специалисты оценят нанесенный ущерб имуществу в муниципалитетах. По неуточненным данным, обошлось без жертв.

Ранее 360.ru стало известно, что после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша жилого дома. Местным жителям пришли смс-сообщения о «беспилотной опасности».