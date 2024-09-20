«Стейк рибай и тарталеточки с икрой». Повар рассказал о предпочтениях командования ВСУ

Члены командования ВСУ просило готовить для себя стейки, медальоны и блюда с икрой. Об этом заявил пленный военный Руслан Полторацкий, служивший поваром в украинской армии. Его рассказ опубликовал ТАСС .

По словам Полторацкого, у него есть опыт работы в киевских ресторанах, поэтому начальство направило его в тыл. Для высокопоставленных военных повар готовил дорогостоящие и изысканные блюда.

«Такие конечно запросы — стейк рибай, медальоны, разные тарталеточки с икрой, все такое», — перечислил он.

Полторацкий признался, что пошел в армию добровольцем. Он работал в тылу поваром, а затем попал в десантно-штурмовую бригаду. За время службы военный столкнулся со множеством случаев расхищения.

«Солярку тоннами вывозили просто, это точно. Кроме солярки — продукты. Я в столовой был — и там вывозится, раз в неделю мешками просто выгружается», — добавил он.

Ранее военнопленный Артем Казарченков заявил, что на Угледарском направлении после обстрела с передовой сбежали иностранные наемники ВСУ. По его словам, дезертиры были родом из Германии и Новой Зеландии.