Ставший героем мемов белгородец погиб на СВО

В зоне спецоперации погиб уроженец Белгорода Артем Нефедов, ставший известным в 2019 году благодаря фейку про 12-летнего охранника из Уфы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно-новости».

По данным волонтеров группы «ZOV Победы», 28-летний Нефедов с позывным Нервный погиб во время штурма высоты на СВО.

Мужчина с детских лет болел сахарным диабетом, замедлившим выработку соматропина, что сказалось на его росте. Нефедов нуждался в инсулине на постоянной основе.

Неизвестно, как парень попал на СВО, но уже 9 сентября 2023 года он опубликовал несколько фотографий в военной форме, сообщив, что приехал в Луганск. Последняя публикация датируется 20 октября, а в декабре его мать выложила фото с похорон сына.

До спецоперации мужчина работал на комбикормовом заводе в колхозе имени Горина. Он прославился в 2020 году, когда уфимские СМИ опубликовали его фото с заголовками «Охранник из Уфы выглядит на 12 лет». Нефедов стал локальным мемом.

Ранее военкор Александр Коц рассказал о подвиге комбата с позывным Отмель, погибшим в Курской области, защищая своих бойцов.