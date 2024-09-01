Стало известно о гибели вставшего на защиту бойцов в курской колонии комбата

Командир батальона 9-го мотострелкового полка армейского корпуса группы войск «Север» с позывным Отмель погиб в селе Малая Локня Суджанского района Курской области, где находилась женская колония, превращенная российскими военными в укрепрайон. Рассказ о подвиге офицера для сайта kp.ru написал военный корреспондент Александр Коц.

Он напомнил, что бойцы батальона на протяжении почти двух недель удерживали войска противника, не давая ему пройти вглубь российского региона. По словам опрошенных журналистом военнослужащих, Отмель лично курировал оборону территории.

Благодаря его руководству населенный пункт оказался в круговой обороне. Чтобы не допустить прорыва противника, в колонии создали настоящий укрепрайон.

В бой Отмель пошел 20 августа, когда находящиеся в тылу украинские боевики получили подкрепление. Комбат возглавил группу и при поддержке штурмового отряда вышел на зачистку. Длительное противостояние дало время командованию российских сил перебросить резервы,

По словам Коца, прибывшие на место морские пехотинцы и десантники сменили бойцов батальона, которые мужественно удерживали территорию колонии. Отмель тогда числился пропавшим без вести. Но после бойцы подтвердили, что он погиб.

«Для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Он уже не мог пробиться к ним, но до последнего вздоха пытался не дать замкнуть кольцо вокруг тюрьмы, чтобы у парней оставался хоть какой-то шанс», — написал Коц.

Пресс-служба Минобороны заявила, что благодаря бойцам «Севера», занявшим территорию исправительной колонии, украинские боевики не смогли проникнуть в село Малая Локня. В ведомстве подчеркнули, что бойцы героически удерживали оборону, уничтожая противника и его технику.