Ставку на проигравших не делают. В Раде объяснили действия Трампа

Депутат Дубинский заявил, что Трамп ждет действий от ЕС после своего ультиматума

Президент США Дональд Трамп после 50-дневного ультиматума России ждет действий от Евросоюза. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, российский лидер Владимир Путин будет продолжать давить на позиции Украины в целях спецоперации.

«Сейчас внимание сконцентрировано на Европе, которой дали 50 дней для формирования позиции по поддержке Украины. Кремль ждет, какими ресурсами сможет оперировать Европа, чтобы поддержать украинский фронт. Этого ждет Трамп — давить он будет на того, кто в треугольнике РФ — Украина — ЕС окажется слабее. В Штатах никогда не делают ставку на проигравших», — сказал парламентарий.

Дубинский добавил, что потенциально сохранившаяся Украина может создать ЕС и США гораздо больше проблем.

Западные издания предположили, что Трамп поставил России 50-дневный ультиматум, чтобы отсрочить введение новых антироссийских санкций.