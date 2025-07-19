«Выиграть время». План Трампа против России раскрыли на Западе
Steigan: Трамп поставил Москве ультиматум, чтобы выиграть время
Президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум с требованием заключить соглашение с Украиной в течение 50 дней, для того чтобы отсрочить введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Steigan.
«Похоже, что Трамп решил выиграть себе 50 дней, прежде чем сенат вынудит его ввести новые вторичные санкции против России. Поэтому прозвучавшее заявление было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики», — поделились мнением журналисты.
Авторы материала напомнили, что американский лидер не взял на себя четких обязательств по выполнению конкретных российских требований, главными из которых являются отказ Украины от амбиций вступить в НАТО и нейтралитет страны.
В понедельник Трамп объявил о 50-дневном ультиматуме для России с требованием заключения мирного договора с Украиной. В случае невыполнения условий глава Белого дома пригрозил ввести тарифы 100% на импорт российских товаров вместе с новыми вторичными пошлинами против стран, которые покупают газ, нефть и другие энергоносители.