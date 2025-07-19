«Выиграть время». План Трампа против России раскрыли на Западе

Президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум с требованием заключить соглашение с Украиной в течение 50 дней, для того чтобы отсрочить введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщило издание Steigan .

«Похоже, что Трамп решил выиграть себе 50 дней, прежде чем сенат вынудит его ввести новые вторичные санкции против России. Поэтому прозвучавшее заявление было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики», — поделились мнением журналисты.

Авторы материала напомнили, что американский лидер не взял на себя четких обязательств по выполнению конкретных российских требований, главными из которых являются отказ Украины от амбиций вступить в НАТО и нейтралитет страны.

В понедельник Трамп объявил о 50-дневном ультиматуме для России с требованием заключения мирного договора с Украиной. В случае невыполнения условий глава Белого дома пригрозил ввести тарифы 100% на импорт российских товаров вместе с новыми вторичными пошлинами против стран, которые покупают газ, нефть и другие энергоносители.