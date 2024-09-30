«Ставили задачу на английском». ВСУ в ДНР руководили иностранные наемники

Майор Трошин: группировкой ВСУ в Остром в ДНР руководили иностранные наемники

Иностранцы руководили группировкой ВСУ, удерживающей оборону в селе Острое в ДНР. Российские военные во время боев слышали по радиоперехватам команды на английском языке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на героя России майора Александра Трошина.

«Были иностранные наемники, и по перехватам иностранная, английская речь, и ставят они задачу на английском языке», — рассказал майор.

Российское Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Острое 27 сентября. Бойцы ВС РФ воспользовались замешательством ВСУ после взятия под контроль Красногоровки, чтобы зайти в это село.

Там развернулись ожесточенные бои. В итоге подразделения ВС РФ зашли в Селидовскую тюрьму, расположенную в двух километрах от него.

Как рассказал командир роты с позывным Герцен, сейчас они проводят зачистку на местности. Тюрьму полностью взяли под контроль, расставили посты по кругу и планируют двигаться дальше, чтобы выгнать «врага с нашей земли».

Ранее российские военные освободили в ДНР четыре населенных пункта — город Украинск, село Мариновка, поселок Острое и село Григоровка.