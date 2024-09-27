Названо число освобожденных населенных пунктов ДНР за неделю

Минобороны: четыре населенных пункта в ДНР перешли под контроль России за неделю

Действующие в зоне проведения специальной военной операции группировки российских сил освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике в период с 21 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бойцы подразделений группировки войск «Центр» взяли под контроль город Украинск и село Мариновка в Покровском районе Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили до 3880 личного состава, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.

Село Григоровка в Бахмутском районе и поселок Острое в Покровском районе Донецкой Народной Республики освободили за неделю подразделения «Южной» группировки войск.

В ходе боевых действий противник потерял до 5140 человек личного состава, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня и 58 орудий полевой артиллерии. Кроме того, бойцы уничтожили 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов.

В ночь на пятницу стало известно, что российские военные взяли под контроль расположенное рядом с Украинском село Лесовка в Донецкой Народной Республики. Поздравительную телеграмму командованию и личному составу отправил министр обороны Андрей Белоусов.