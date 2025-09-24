Старые школьные парты передали из Люберец в зону СВО

В городском округе Люберцы обновили школьную мебель. Списанные парты передали представителям Благотворительного фонда «Домашний очаг» для доставки на фронт.

Как рассказала руководитель фонда Марина Исаева, организация получила почти 700 бывших в употреблении школьных парт.

«Наши волонтеры быстро разобрали их на части, а полученные металл, доски, крепления отправили на передовую. Там эти материалы будут использовать для обустройства землянок и в других важных делах, где важен каждый гвоздь, каждая доска, каждая деталь», — пояснила Марина Исаева.

Бойцы уже получили груз и поблагодарили за поддержку всех жителей городского округа Люберцы. В ближайшее время волонтеры фонда «Домашний очаг» отправят школьные учебники в образовательные учреждения Донбасса.

Отметим, что передача парт на фронт стала возможной благодаря поддержке заместителя главы Люберец, начальника управления образованием Виктории Бунтиной.