Старший сержант Холодов сбил из автомата два FPV-дрона ВСУ на СВО

Старший сержант Вячеслав Холодов уничтожил из стрелкового оружия два FPV-дрона ВСУ на одном из тактических направлений спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«В условиях применения противником артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов Вячеслав Холодов занял выгодную позицию и огнем из стрелкового оружия уничтожил два FPV-дрона», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные выполнили боевую задачу без потери личного состава благодаря мужеству и профессионализму Холодова.

В зоне СВО также отличился ефрейтор Вадим Яковенко. Боец доставлял боекомплект и материально-технические средства, когда заметил приближение БПЛА. Он совершил маневр автомобилем и беспилотник ВСУ взорвался при ударе о землю.

Ранее российский снайпер с позывным Семен рассказал, что вражескую «Бабу-Ягу» можно сбить на подлете с одного выстрела, если попасть в аккумуляторный отсек.