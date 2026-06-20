Российский снайпер раскрыл способ сбить «Бабу-Ягу» с первого выстрела

Достаточно попасть в аккумуляторный отсек, который является самым слабым местом тяжелых украинских дронов «Баба-Яга», чтобы сбить их с одного выстрела. Об этом рассказал РИА «Новости» снайпер из 428-го полка российской группировки войск «Центр» с позывным Семен.

По его словам, при поражении батареи возникают искры, происходит возгорание, и беспилотник мгновенно теряет управление, падая на землю.

Снайперская пара получила задачу прикрывать от вражеских БПЛА минометную батарею и несколько расчетов дронов в лесополосе в Днепропетровской области.

«Прилетело две „Бабы-Яги“. Одну я сбил на подлете к блиндажам, она шла на нас. А вторая пыталась раздолбить склад с водой. Прилетела, недалеко от меня сбросила тээмку (противотанковую мину. — Прим. ред.), после чего была сбита. Две „Бабы-Яги“ в день — это мой рекорд», — рассказал Семен.

Военный признался, что этот день стал для него самым напряженным из-за близкого подрыва мины, но и самым результативным.

Ранее боец с позывным Порох рассказал, как российские военные отучили ВСУ запускать по несколько дронов «Баба-Яга».