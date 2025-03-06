Старлей Рыбина прикрыла позиции ВС России, сбив управляемую авиаракету ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса под руководством старшего лейтенанта Анастасии Рыбиной сбил управляемую авиационную бомбу ВСУ, прикрыв позиции Вооруженных сил России. Об этом сообщило Минобороны.

«Неся боевое дежурство, Анастасия получила информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Старший лейтенант Рыбина, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели», — рассказала пресс-служба ведомства.

После вхождения цели в зону поражения ЗРК, старший лейтенант произвела захват цели и пуск ракеты. Рыбина также отдала указание на перемещение ракетного комплекса на запасную позицию. Своими действиями она прикрыла позиции российских подразделений, не допустив поражения инфраструктуры и гибели людей, сообщили в министерстве обороны.

В ночь на 5 марта средства ПВО нейтрализовали над четырьмя российскими регионами восемь беспилотников ВСУ.