Станцию Старая Торопа эвакуировали в Тверской области

Минувшей ночью из-за происшествия в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области провели эвакуацию пассажиров и персонала. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Точную причину эвакуации не указали.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — отметили в пресс-службе.

Пассажирский поезд Москва — Псков отправили альтернативным маршрутом, состав следует с задержкой около двух часов. Также в пути задержался поезд Санкт-Петербург — Смоленск. Он отстает от графика на час.

Пригородные поезда Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени опоздания составов.

Прошедшей ночью над территорией Тверской области сбили три украинских беспилотника. Еще 23 дрона попытались атаковать Брянскую область, 18 БПЛА — Краснодарский край. В Калужской области ликвидировали пять беспилотников.