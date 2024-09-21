Станцию Старая Торопа эвакуировали в Тверской области
Октябрьская ЖД: в Тверской области эвакуировали станцию Старая Торопа
Минувшей ночью из-за происшествия в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области провели эвакуацию пассажиров и персонала. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Точную причину эвакуации не указали.
«По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — отметили в пресс-службе.
Пассажирский поезд Москва — Псков отправили альтернативным маршрутом, состав следует с задержкой около двух часов. Также в пути задержался поезд Санкт-Петербург — Смоленск. Он отстает от графика на час.
Пригородные поезда Ржев — Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени опоздания составов.
Прошедшей ночью над территорией Тверской области сбили три украинских беспилотника. Еще 23 дрона попытались атаковать Брянскую область, 18 БПЛА — Краснодарский край. В Калужской области ликвидировали пять беспилотников.