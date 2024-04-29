Спецоперация 29 апреля 2024, 18:54 «Становятся все лучше». ВСУ признали превосходство ВС России под Авдеевкой El Pais: ВСУ признали превосходство российских сил на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Украинские бойцы признали превосходство российских войск на Авдеевском направлении. Об этом написало издание El Pais.

«Они (ВС России — прим. ред.) становятся все лучше и лучше», — признал в беседе с журналистами один из военнослужащих.

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Командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи подчеркнул, что ВС России демонстрируют прекрасные способности адаптироваться на линии боестолкновения и, что особенно беспокоит альянс, сделали скачок в сфере вооружений.

С начала спецоперации ВСУ потеряли около 500 тысяч бойцов. Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, военнослужащие ВС РФ «развеяли миф о западном вооружении и его превосходстве».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что очередные поставки западного оружия на Украину не смогут изменить ситуацию на линии боестолкновения. Он назвал сложившуюся там ситуацию «слишком однозначной и красноречивой».