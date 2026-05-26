«Становится все тяжелее». Замкомандующего ВВС ВСУ признал проблему Украины с российскими БПЛА
В ВСУ признали сложности с попытками перехвата российских БПЛА
Противодействовать российским беспилотникам войскам Украины становится все сложнее. Об этом в беседе с украинской прессой рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.
Военачальник объяснил, что нагрузка на расчеты ПВО ВСУ постоянно растет. Блокировать все командные точки и важные военные объекты становится тяжелее.
Елизаров считает одной из основных проблем ВСУ в данном контексте увеличение количества беспилотников, которые запускает российская сторона. Это перегружает возможности украинских зенитных комплексов.
«Работа [ПВО] становится все тяжелее и тяжелее, количество дронов, выпускаемых единовременно, стремительно растет», — подчеркнул заместитель командующего Воздушными силами ВСУ.
Любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) имеет аппаратное ограничение. Он может одновременно сопровождать и обстреливать лишь определенное количество воздушных целей. Кроме того, стоимость одного ударного БПЛА в сотни раз ниже, чем цена зенитной ракеты для западных комплексов Patriot, IRIS-T или NASAMS.
Россия при этом активно развивает беспилотные системы. В марте 2026 года глава комитета Госдумы по обороне Картаполов рассказал, что за такими российскими технологиями в мире «уже очередь стоит».